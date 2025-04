Quem é ativista pivô de demissão de diretor da Segurança Nacional dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu ontem o diretor do Conselho de Segurança Nacional, supostamente a pedido da ativista de extrema direita Laura Loomer. Além dele, outros cinco funcionários do órgão foram desligados ou transferidos. A informação foi dada pela imprensa americana.

O que aconteceu

As demissões ocorreram depois de um pedido de Laura em uma reunião na última quarta-feira, segundo a imprensa americana. A ativista teria dito ao republicano que se livrasse de vários membros da equipe da Agência de Segurança Nacional, apontaram a CNN, o The Washington Post e o The New York Times.

Mulher alegou que os funcionários eram ''desleais''. Uma fonte, em anonimato, disse à CNN americana que Loomer compilou uma lista de cerca de uma dúzia de nomes e que as demissões foram resultado direto do encontro dela com o presidente.