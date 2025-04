Artista britânica é detida nos EUA e passa 19 dias em centro de imigração

No dia 8 de março, o pai de Rebecca, Paul Burke, publicou um apelo no Facebook pedindo ajuda para tirá-la do centro de detenção. "O que era para ser uma viagem transformadora virou um pesadelo", escreveu. Ele informou que a filha estava isolada, com acesso restrito a ligações e alimentação precária. "Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas o progresso tem sido lento e precisamos de mais apoio", escreveu o pai, que também buscou ajuda do parlamento britânico e do consulado.

Rebecca foi deportada no dia 17 de março, banida dos EUA por dez anos. "Se eu tivesse mentido, estaria de férias no Canadá agora", disse a artista à reportagem do The Guardian. A britânica trabalha agora em uma HQ sobre o período em que esteve presa, inspirada pelos esboços e retratos que fez de outras detidas durante a sua permanência no centro de imigração.