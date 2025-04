Imigrante legal é deportado dos EUA após visitar túmulo do avô no México

Um homem de 39 anos foi deportado dos EUA no mês passado enquanto voltava para o país de uma viagem ao México. Evenezer Cortez Martinez foi visitar o túmulo do avô e ficar ao lado da família.

O que aconteceu

Ele moveu uma ação contra a deportação na última quarta-feira (2), segundo a emissora CBS News. Martinez é beneficiário do programa Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA, na sigla em inglês), que concede vistos para moradia e trabalho a imigrantes que chegaram ao país com menos de 16 anos.

O homem, casado e pai de três filhos na cidade do Kansas, foi detido em 23 de março no Aeroporto Internacional de Dallas. Agentes da imigração dos EUA o impediram de embarcar no voo de conexão para o Kansas, alegando que ele tinha uma ordem de deportação registrada em junho de 2024.