EUA: expulso da Câmara, George Santos pode ser condenado a 7 anos de prisão

O ex-deputado republicano dos Estados Unidos George Santos, 36, pode ser condenado a sete anos e três meses de prisão, se a Justiça dos EUA aceitar a denúncia dos promotores federais.

O que aconteceu

"Rede descarada de enganos", definiram os promotores sobre a conduta de Santos. De acordo com a denúncia, o ex-deputado enganou eleitores e alimentou a própria ascensão política por meio de mentiras, roubos e fraudes de identidade.

Fraudes em arrecadação. Os promotores alegam que Santos, com a ajuda da ex-tesoureira de campanha Nancy Marks, falsificou os registros da Comissão Eleitoral Federal, fabricando contribuições de doadores e inflando os totais de arrecadação de fundos para atingir o limite de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão, na cotação atual). O valor era necessário para se qualificar dentro do Partido Republicano a disputar uma cadeira por um distrito de Nova York durante a campanha eleitoral de 2022. Marks se declarou culpada e aguarda a sentença em junho.