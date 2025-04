Chinesa viraliza por morar no banheiro de 6 metros da empresa onde trabalha

Uma chinesa viralizou nas redes sociais por compartilhar sua rotina morando dentro do banheiro da empresa onde trabalha.

O que aconteceu

A jovem, identificada como Yang, 18, é natural da província de Hunan. Para economizar com aluguel, ela decidiu morar no banheiro da loja de móveis em que trabalha, na cidade de Zhuzhou. As informações são do jornal The Economic Times.

Yang paga o equivalente a R$ 37 por mês ao seu chefe para poder morar no banheiro. A jovem chamou a atenção ao compartilhar a rotina no espaço de 6 m² na rede social chinesa Douyin.