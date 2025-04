Como cientistas acharam um 'capítulo oculto' da Bíblia e o que diz o trecho

O texto havia sido raspado do pergaminho. Os cientistas conseguiram acessá-lo por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta. A luz ultravioleta tornou-se popular entre os cientistas que esperam descobrir documentos secretos, pois o texto oculto absorve a luz e brilha em azul.

Ela pode revelar o texto oculto porque o pergaminho fica marcado pela tinta: não importa quantas vezes seja reutilizado, os escritos originais ainda estão impressos no papel.

O texto do Evangelho está oculto no sentido de que a cópia em pergaminho do início do século 6 do Livro dos Evangelhos foi reutilizada duas vezes e hoje na mesma página pode-se encontrar três camadas de escrita

Grigory Kessel, da Academia Austríaca de Ciências, cientista que fez a descoberta, ao MailOnline, em 2023

A passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus, da Bíblia, segundo a pesquisa. Originalmente, o capítulo era parte das traduções siríacas antigas das escrituras feitas há 1.500 anos.

Até então, existiam apenas dois manuscritos conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos Evangelhos — um na Biblioteca Britânica, em Londres, e o outro descoberto no Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, Egito. O novo manuscrito foi encaminhado para a Biblioteca do Vaticano.

O texto ofereceu aos pesquisadores novas percepções sobre as escrituras, que diferem de outras traduções. Um exemplo é a tradução grega de Mateus 12, que diz: "Naquela época, Jesus passava pelos campos de trigo no sábado; e seus discípulos ficaram com fome e começaram a colher as espigas e comer". Já a tradução siríaca expressa a passagem como: "começaram a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las".