'Era muito estúpido para ser verdade', diz jornalista sobre Signalgate

O editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, que foi incluído por engano em um grupo do governo dos Estados Unidos que discutia detalhes do ataque do país contra rebeldes houthis, no Iêmen, disse que demorou a acreditar que aquilo era verdade por ser uma falha de segurança "muito estúpida".

O que aconteceu

Jeffrey foi colocado em um grupo no canal Signal em que estavam autoridades como o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o diretor da CIA, John Ratcliffe. No canal, as autoridades compartilharam informações sigilosas e estratégias da ofensiva planejada pelo governo americano contra os houthis, perpetrado em 15 de março.

Goldberg disse que sua reação inicial foi de incredulidade. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, hoje, o jornalista contou que estava em viagem à Áustria quando recebeu solicitação do governo dos EUA para a conversa no Signal.