Israel muda versão sobre ataque a socorristas em Gaza

O Exército de Israel mudou sua versão sobre um ataque que matou 15 membros palestinos de equipes médicas e de regate em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, no final de março. A versão inicial era de que as ambulâncias em que os palestinos estavam se aproximaram de forma suspeita de uma área guardada por soldados israelenses. Mas um vídeo divulgado ontem pelo jornal americano The New York Times mostra que os veículos dos médicos e socorristas estavam devidamente identificados e com luzes acesas, o que levou à mudança de versão.

O que aconteceu

Um porta-voz do Exército israelense reconheceu que os veículos dos palestinos mortos estavam com as luzes de emergência acesas durante o ataque. Segundo o jornal Times of Israel, uma fonte do Exército disse a jornalistas ontem que a versão inicial foi dada de acordo com relatos de soldados que estavam no local. Ele nega que os paramédicos tenham sido executados à queima-roupa ou enterrados para ocultar o crime, como a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, responsável pelas ambulâncias, alegou. O representante do Exército israelense disse que a vala foi cavada para proteger os corpos de animais e a localização foi informada à ONU (Organização das Nações Unidas).

As imagens foram recuperadas do celular de um dos 15 socorristas mortos na ação. Elas mostram ambulâncias, um caminhão de bombeiros e um veículo da ONU com sinalização ligada, contradizendo a alegação inicial das Forças de Defesa de Israel (IDF).