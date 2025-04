Netanyahu ordena 'forte resposta' após Hamas lançar foguetes contra Israel

Hamas atacou o território de Israel com foguetes hoje. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, a maioria dos foguetes foi interceptada pelas defesas aéreas. O grupo extremista afirmou que o ataque foi uma resposta ao que chamou de "massacres" contra civis na Faixa de Gaza.

A cidade de Ashdod foi o alvo dos bombardeios. "As Brigadas Qassam bombardearam a cidade ocupada de Ashdod com uma saraivada de foguetes em resposta aos massacres sionistas contra civis", segundo o grupo extremista.

Bombardeios israelenses deixam ao menos 44 mortos

Ao menos 44 pessoas morreram em Gaza. A Defesa Civil de Gaza afirmou que bombardeios israelenses em território palestino mataram hoje pelo menos 44 pessoas. "O saldo dos bombardeios de hoje é de pelo menos 44 mortos, incluindo 21 em Khan Yunis", afirmou o porta-voz Mahmud Bassal à AFP.

Também foram registrados dezenas de feridos pelos bombardeios israelenses deste domingo. Um dos ataques matou seis palestinos no bairro de Al Tufah na Cidade de Gaza, ao norte, onde um grupo de pessoas se reuniu perto de uma padaria, disse Bassal, acrescentando que três crianças estão entre os mortos.

O Hamas condenou um "assassinato deliberado de crianças". O cessar-fogo Hamas-Israel foi quebrado no dia 18 de março. A trégua havia entrado em vigor em 19 de janeiro após 15 meses de guerra, quando Israel retomou seus bombardeios aéreos e sua ofensiva terrestre em território palestino.