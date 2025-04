Sai Milton, entra Miguel: por que quatro nomes de furacões irão mudar?

Bairro inundado por conta da passagem de Milton em Punta Gorda Imagem: Joe Raedle/Getty Images via AFP

O furacão John desencadeou inundações mortais e prolongadas no estado mexicano de Guerrero. De acordo com a WMO, as inundações foram extensas no sul do México e causaram 29 mortes. Em passagem no mês de setembro, o furacão John danificou mais de 150 mil casas e causou interrupção generalizada no transporte e na energia.

O furacão John deixou pelo menos 29 pessoas mortas no México Imagem: Francisco ROBLES / AFPTV / AFP

Por que a WMO usa nome de pessoas nos furacões?

Ciclones tropicais recebem nomes próprios por razões de segurança. "Nomear ciclones tropicais provou ser a maneira mais rápida de comunicar alertas e aumentar a conscientização e a preparação do público", explica a WMO. Os alertas emitidos pelas autoridades responsáveis são um dos principais meios para mitigar os riscos dos furacões, reduzindo o eventual número de mortos.

O uso de nomes para as tempestades começou no século 20, apenas com nomes femininos. Para organizar o sistema, os meteorologistas decidiram identificar os furacões usando a ordem alfabética: a primeira tempestade do ano receberia um nome que começasse com A, a segunda com a letra B, e assim sucessivamente. Os nomes masculinos foram introduzidos somente em 1979, alternando com nomes femininos anualmente nas tempestades do Atlântico e do Hemisfério Sul. Em outras regiões, os nomes escolhidos seguem a ordem alfabética dos países envolvidos.