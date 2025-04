Proposta de Suplicy faz sumir 'cracolândias'? Como funciona sala para droga

Espaço deve ser um local de convivência e oferecer serviços e atividades, além das salas para uso de drogas. "Muitas vezes o uso compulsivo de drogas acontece porque o usuário na rua não tem outras coisas para fazer", disse a psicóloga e redutora de danos, Maria Angélica Comis, que colaborou com o texto do PL. Ela diz que a oferta de banheiros com chuveiro, lavanderia e acesso à água também deve incentivar usuários a procurarem o espaço.

As drogas não serão oferecidas no local. Não há evidências de que as salas seguras diminuam o tráfico de drogas, e pesquisadores avaliam que o impacto é limitado já que os usuários continuariam a comprar droga de forma ilegal. O projeto do deputado Suplicy prevê apenas a redução de consumo de drogas ao ar livre, o que pode aumentar a sensação de segurança na região.

Pesquisadores alertam que usuários e funcionários das salas seguras podem ser alvos de ações legais. A Lei das Drogas prevê pena de um a três anos para quem "induzir, instigar ou auxiliar ao uso indevido de droga" enquanto o artigo 34 fala da proibição em distribuir e fornecer maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à preparação da droga. Os usuários também poderiam ser presos e processados por estarem levando drogas.

Nos países que introduziram as salas de consumo de droga como política pública a compra de drogas é proibida por lei. Na Dinamarca, Suécia e Luxemburgo, por exemplo, a posse para uso pessoal de drogas como cocaína e heroína é crime e pode ser punida com prisão. Nem por isso as barreiras legais impediram que novas políticas de redução de danos fossem experimentadas e adotadas como políticas de Estado.

Trecho do estudo Salas de Consumo de Drogas: situando o debate no Brasil por Rafael Tobias de Freitas Alloni e Luiz Guilherme Mendes de Paiva

PL também diz que os espaços serão monitorados por pesquisadores para avaliar anualmente o impacto da política. O projeto considera a possibilidade de instalar as salas seguras em prédios já existentes, como Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O estudo orçamentário estima um custo anual de R$ 1,27 milhão para cada unidade e uma equipe de 15 profissionais, incluindo coordenadores, supervisores clínicos, advogados e redutores de danos.

Expectativa é que usuários optem pelo tratamento ou reduzam o consumo de drogas. Em 2016, uma pesquisa mostrou que dois em cada três usuários reduziram o consumo de crack após o programa Braços Abertos, do então prefeito Fernando Haddad (PT). Os dados são da Plataforma Brasileira de Política de Droga, que entrevistou 80 usuários. O projeto, que também era focado na redução de danos, oferecia emprego e moradia para os dependentes.