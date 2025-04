'Não gosto de ser enganada', diz juíza após homem usar 'advogado' de IA

Uma juíza dos Estados Unidos interrompeu uma audiência após notar que um dos participantes era um "advogado" criado por IA (inteligência artificial).

O que aconteceu

Um grupo de juízes ouvia Jerome Dewald, autor de um processo trabalhista, em audiência no dia 26 de março. A juíza Sallie Manzanet-Daniels, então, informou que o homem "enviou um vídeo para o seu argumento": "Ok. Ouviremos esse vídeo agora". O caso era analisado pelo Primeiro Departamento Judicial da Divisão de Apelações da Suprema Corte do Estado de Nova York.

Então, o "advogado" começou a falar no registro reproduzido na sessão. Ele apareceu nas imagens sorridente, com uma camisa e suéter. "Que o tribunal me permita falar, compareço aqui hoje para apresentar meu argumento a um painel de cinco juízes", iniciou, antes de ser interrompido pela magistrada.