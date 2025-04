China diz que 'lutará até o fim' contra tarifas de Trump: 'Caminho errado'

O Ministério do Comércio chinês afirmou hoje (manhã de terça-feira, no horário local) que "lutará até o fim" contra as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, contra o país. A manifestação ocorre horas antes do prazo dado pelo republicano para o país asiático desistir de retaliá-los.

O que aconteceu

A China voltou a dizer que tomará qualquer contramedida para salvaguardar os seus direitos e interesses diante do aumento das tarifas dos EUA. A manifestação, divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua, foi realizada por um porta-voz do ministério, depois que Trump ameaçou colocar uma tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas.