Landim: Blefe de Trump com a China pode acabar custando muito caro

O pastor é um homem extremamente inteligente, organizou todos esses eventos, é uma pessoa que sabe se localizar e se locomover pelos diferentes governos, ou seja, não é burro.

Mas ele acaba ofendendo a nossa inteligência quando, no final de uma frase violenta, está sim conclamando os generais com quatro estrelas a se manifestarem, mas dizendo 'não é para dar golpe, é só para pressionar'. Gente, me desculpa, mas se você pega generais —que têm tanques e batalhões a sua disposição— para se manifestarem contra decisões do STF, isso aí não é golpe? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Durante o ato de apoio a Bolsonaro, realizado ontem na avenida Paulista com 45 mil pessoas, Malafaia fez críticas a generais do alto comando do Exército, chamando-os de "cambadas de frouxos", "covardes" e "omissos". Segundo o religioso, os militares não honram a farda que vestem. No fim do seu discurso, Malafaia minimizou as palavras dizendo que "não é para dar golpe, não, é para marcar posição".

Como foi o ato?

O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu aliados e apoiadores em uma manifestação ontem, na avenida Paulista, com um público estimado pelo Monitor do Debate Político, vinculado à USP e ao Cebrap, em 45 mil pessoas.