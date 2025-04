EUA: Estudante morre após exercício punitivo e pais processam universidade

Na ação judicial, os pais de CJ alegam que a universidade sabia do diagnóstico do filho, mas não implementou protocolos para protegê-lo. Eles classificaram a morte como "completamente evitável" e acusam a universidade de negligência e homicídio culposo. "Estudantes que estavam presentes no treino relataram que CJ estava claramente em sofrimento durante os 100 up-downs", afirma o processo. "Ele estava ficando para trás em relação ao grupo e não conseguia acompanhar."

De acordo com a emissora NPR, o processo cita o exercício como sendo um trote, um "rito de passagem anual" para calouros. "Sem propósito, exceto pela crueldade gratuita. Cada um deve participar ou será excluído. Para CJ, isso foi fatal."

O treinador de força e condicionamento Mark Kulbis estava presente no momento, segundo os autos. Ele teria pressionado CJ a continuar, mesmo o estudante demonstrando sinais de exaustão. Não havia nenhum preparador físico no momento, o que contraria o protocolo da Associação Atlética Universitária Nacional dos EUA.

Três meses após a morte de CJ, outro calouro sofreu rabdomiólise enquanto realizava exercícios demandados por Kulbis. O estudante sobreviveu, mas ficou com sequelas. Na acusação da família de CJ, eles alegam que o presidente da universidade e outros dirigentes sabiam do comportamento abusivo do treinador e permitiram que ele continuasse atuando.

Em entrevista à NPR, Dr. Crawford Strunk, médico da Cleveland Clinic, explicou que pessoas com traço falciforme, como CJ, têm risco elevado de desenvolver rabdomiólise sob esforço extremo. "Isso nunca deveria ter acontecido. Era 100% evitável. Se ficarmos em silêncio, pode acontecer de novo", disse Nicole Dickey, mãe de CJ, à emissora.

À ESPN, a Universidade de Bucknell afirmou que está ciente do processo judicial. "A morte de um estudante é sempre uma perda trágica. Embora a universidade não comente litígios em andamento, reiteramos nossas sinceras condolências à família de CJ e continuaremos focados em nossa prioridade mais importante — a saúde e a segurança de todos os estudantes da Bucknell", afirmou em nota.