Juiz atende Trump e suspende devolução de imigrante deportado por engano

O governo também pede à Suprema Corte que Trump retome as deportações para El Salvador de imigrantes venezuelanos acusados de integrar gangues. Um tribunal federal de apelações havia negado o pedido na instância inferior, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

Kilmar e Jennifer Imagem: Reprodução/CBS News

Embate entre juíza e advogado

A audiência que precedeu a decisão da juíza Paula Xinis foi marcada por um embate entre ela e um advogado do governo. Após a magistrada chamar a deportação do imigrante legal de ato ilegal, Erez Reuveni, do Departamento de Justiça, disse que estava frustrado "por não ter respostas para muitas dessas perguntas".

O governo Donald Trump classificou a deportação à Justiça como um erro administrativo. Os advogados afirmaram, antes da audiência de hoje, que não poderiam trazer Kilmar de volta porque os EUA não têm mais custódia sobre ele, além de acusá-lo de integrar a MS-13.

Kilmar foi preso pelos agentes de imigração em 12 de março enquanto dirigia com seu filho de 5 anos. Ao saber da prisão, a mulher afirmou que correu para o local, onde foi informada de que a situação do marido havia mudado.