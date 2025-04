Trump dá data para China recuar de retaliação; país diz não ceder a ameaças

Mais cedo, o estadunidense afirmou que os EUA aplicarão tarifas adicionais de 50% ao país asiático. A nova medida será colocada em vigor a partir de 9 de abril se a China não voltar atrás, disse o presidente norte-americano na Truth Social.

"Não estamos pensando em pausar [as tarifas]", diz Trump. Questionado em coletiva de imprensa na Casa Branca com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o republicano disse que as taxas podem ser permanentes ou também ser alteradas mediante negociação com os Estados Unidos.

Ele ainda citou que alguns países que negociarão com os EUA vão pagar "tarifas substanciais", sem detalhar como serão. Também comentou que conversou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, na manhã de hoje para combinar a visita de autoridades japonesas para firmar um acordo. Todavia, o republicano detalhou que já deixou claro na conversa que o Japão exporta muitos carros para os EUA, ganhando muito dinheiro, mas não leva a agricultura e outros produtos estadunidenses a sério, sendo necessário mudar este posicionamento, já que agora é "a América em primeiro lugar".

A União Europeia foi "criada para prejudicar os EUA", afirmou o presidente norte-americano. "Eles têm sido muito ruins conosco. Não compram os nossos carros, produtos agrícolas, nada praticamente. Eles mandam milhões de carros para os EUA, mas nós não temos um carro vendido na UE. Não vai ser mais assim porque tem que ser justo e recíproco." O político citou que o déficit de US$ 350 bilhões do país com o grupo vai acabar porque, entre outros, a UE deverá comprar a energia dos EUA porque eles precisam.

Não podemos deixar que as pessoas levem vantagem sobre nós. Venho falando isso há 35 anos, como o nosso país vem sendo roubado. Há 30 anos eram o Japão, depois foi outro, outro grupo, depois a China. A China talvez fez o melhor trabalho, francamente. E isso não vai acontecer mais.

Donald Trump, presidente dos EUA

China responde EUA

A China advertiu que não cederá às pressões ou ameaças. A manifestação do país asiático ocorreu após o presidente dos Estados Unidos prometer aumentar ainda mais as tarifas sobre os produtos chineses se Pequim tomar medidas de retaliação.