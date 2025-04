China promete lutar até o fim; mercados têm dia de calmaria

E os índices futuros indicavam altas também nos EUA e na Bolsa de São Paulo. A recuperação dos mercados hoje, porém, está longe de compensar as grandes quedas registradas de quinta-feira para cá.

Segundo março mais quente da história

O planeta registrou no mês passado o segundo março mais quente da história, com temperatura média de 14,06ºC.

O índice foi atingido apesar do fenômeno La Niña, que tem o efeito de resfriar o globo.

O março mais quente de todos os tempos ocorreu no ano passado, com 14,14ºC, durante a temporada do El Niño, que concorre pela elevação da temperatura. As informações são do observatório europeu Copernicus.

Os dados surpreenderam cientistas, que esperavam uma queda da temperatura mais pronunciada em relação a 2024.