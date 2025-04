Menina é achada morta 1 mês após temporal na Argentina; bebê segue sumida

Após a descoberta, as autoridades ampliaram os esforços em busca de Delfina, de um ano. A bebê agora é a única desaparecida após o temporal. "Vamos continuar [as buscas], como prometemos à família", disse Marina. Ela afirmou ser provável que, infelizmente, Delfina também tenha se afogado.

Relatos obtidos pelo jornal La Nación indicam que drones de alta definição fornecidos pela Polícia Federal estão sendo usados nas buscas pela bebê. Outros profissionais também estão procurando a menina por terra e água.

As irmãs sumiram na madrugada do dia 8 de março durante um temporal que atingiu Bahía Blanca. Ao menos 16 pessoas morreram e a cidade ficou com um rastro de destruição.

Entenda o caso

A família das meninas tentava chegar a cidade de Mayor Buratovich. Eles buscavam se abrigar na casa de um parente para fugir da tempestade que já atingia o município deles. Porém, ainda no trajeto, a água começou a subir na rodovia onde eles transitavam. Rubén Zalazar, motorista de uma empresa que passava pelo local, ofereceu que a família entrasse na van, que era mais alta e pesada, para fugir da força da água.

Então, o pai e a mãe desceram do carro deles com as filhas. Rubén segurou Pilar, mas a água arrastou um pouco o veículo e eles tiveram que subir no telhado. Enquanto isso, Delfina e a mãe foram arrastadas. Segundo Noelia Haag, tia das meninas, ao canal argentino Todo Noticias, a água retirou a bebê dos braços da genitora. A mulher conseguiu se segurar na estrutura de um ferro-velho a vários metros de distância da van. O pai das meninas também conseguiu se salvar, porém, não há detalhes de como isso ocorreu.