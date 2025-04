Nunca viram o sol: leões são resgatados da Ucrânia e emocionam a internet

As cenas dramáticas mostrando os efeitos da invasão russa na Ucrânia se tornaram frequentes desde que o conflito começou, em fevereiro de 2022. Além das perdas humanas e do sofrimento de muitas famílias, o que chamou a atenção de muitas pessoas foram os animais que acabaram ficando para trás na evacuação das cidades. Ao menos para cinco leões, no entanto, os dias de medo e perigo diante das bombas estão no passado.

Vítimas de maus-tratos e negligência mesmo antes de a guerra ter começado, os grandes felinos foram abrigados no Big Cat Sanctuary, localizado em Kent, no interior da Inglaterra. O centro construiu recintos novos especialmente para receber os animais após uma campanha de arrecadação que recebeu mais de 500 mil libras (cerca de R$ 3,3 milhões), valor suficiente para cobrir desde o transporte até os cuidados veterinários e as obras no santuário.

Como foi o resgate

A reunião dos leões Rori, Amani, Lira, Vanda e Yuna no santuário marca o fim de uma trabalhosa missão de resgate que durou dez meses e envolveu uma complexa operação internacional.