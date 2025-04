Brasileira estudante de medicina é morta na Bolívia; adolescente é suspeito

Adolescente foi apreendido por suspeita de feminicídio. Um garoto de 16 anos, que foi visto deixando o local do crime, contou à polícia que conheceu a brasileira em uma praça e trocou número de telefone com ela, mas negou que tenha cometido o assassinato. As informações foram dadas pela polícia de Santa Cruz de la Sierra à imprensa local.

Uma troca de mensagem entre Jenife e o suspeito mostra que o adolescente mentiu a própria idade, afirmando que tinha 20 anos para marcar um encontro com ela. A informação é do jornal boliviano Unitel.

O adolescente foi encaminhado ao Centro Nueva Vida Santa Cruz. O local recebe jovens infratores na cidade.

Familiares tentam repatriar o corpo. Eles abriram uma campanha de financiamento coletivo para trazer o corpo de Jenife de volta ao Brasil e para custear os gastos da família dela.

A brasileira deixa dois filhos. Não há previsão para o sepultamento dela, já que o corpo continua na Bolívia.

Cidade onde Jenife nasceu organiza protesto pedindo justiça pela morte da mulher. O ato, marcado para hoje, foi convocado pela vice-prefeita de Santana do Amapá, Isabel Nogueira.