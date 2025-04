Musk é criticado após sugerir tarifa zero para Europa: 'Está com medo'

O bilionário Elon Musk foi criticado até por colegas do governo Trump após sugerir que os EUA deveriam zerar a tarifa de importação para a Europa. O comentário é mais um capítulo no desentendimento entre o presidente e Musk.

O que aconteceu

Musk fez apelos diretos para que Trump revertesse as tarifas. Segundo apurou o Washington Post com duas pessoas familiarizadas com o assunto, o bilionário conversou com o presidente no fim de semana, mas não conseguiu convencê-lo a derrubar as novas taxas de importação.

Publicamente, o bilionário também se posicionou contra as tarifas. Durante um evento do partido de direita Liga, da Itália, Musk disse esperar que a Europa e os EUA concordassem com "uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre comércio".