'Que continuem', diz Casa Branca após Musk chamar assessor de imbecil

O post do bilionário é uma resposta a entrevista dada ontem pelo assessor de Trump à CNBC. Navarro criticou o discurso do dono do X de tarifas zero entre EUA e a Europa e o definiu como montador de carros.

Musk é apenas um montador de automóveis, disse Navarro. "Quando se trata de tarifas e comércio, todos nós entendemos na Casa Branca —e o povo norte-americano entende— que Elon é um fabricante de automóveis, mas ele não é um fabricante de automóveis. Ele é um montador de carros", afirmou, acrescentando que muitas peças da Tesla vêm de Japão, China e Taiwan.

Os planos de Trump exigem que os países da União Europeia enfrentem uma tarifa geral de 20%. Musk defendeu, dias após Trump anunciar tarifas recíprocas contra dezenas de países, que a Europa e os EUA concordassem com uma zona de livre comércio.

As vendas trimestrais da Tesla caíram drasticamente em meio a uma reação contra o trabalho de Musk no governo. As ações da empresa estavam sendo negociadas a US$ 227,32 na manhã de segunda-feira (7), cerca de metade de sua maior alta em 52 semanas.

