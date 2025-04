Quem é a DJ brasileira suspeita de chefiar rede de prostituição em Portugal

Com carreira estabelecida em Portugal, Rebeka dizia, em entrevistas, ter morado em cidades como Bali, Milão, Paris, Barcelona e Atenas. Recentemente, atuava como residente em quatro clubes de Lisboa e era uma das fundadoras da produtora Adoya, que promovia festas com foco em sonoridades afro house e organic.

Sua presença digital reforçava uma imagem de sofisticação, sucesso e sensibilidade artística. No Instagram, onde soma mais de 65 mil seguidores, publicava bastidores de eventos, frases inspiradoras e registros sensuais nos ambientes dos spas.

No SoundCloud, onde tem mais de 7 mil seguidores, e em entrevistas a revistas internacionais como a Rolling Stone Africa, Beka reforçava sua imagem como artista conectada às raízes afro-latinas. Ela diz incorporar o idioma iorubá e elementos de tradições africanas em sua música eletrônica. Dizia que sua missão era "conectar culturas e gerações" por meio de batidas pulsantes de afro house.

Rebeka também se apresentava como empresária à frente de duas unidades do Nuru Spa, em Lisboa e Cascais. Nas redes, os estabelecimentos eram promovidos como espaços de bem-estar voltados a um público exclusivo, sempre com apelo visual de luxo e sensualidade.

A artista também colecionava feitos na música eletrônica, como o single Burumtu, que chegou ao top 20 do Afro House global no Beatport. Dizia ter ligação com a Pure Ibiza Radio e já produziu trilhas sonoras para desfiles de moda na São Paulo Fashion Week e na Milan Fashion Week.

Além de sua carreira musical, Rebeka teve destaque no mundo da moda ao assinar a trilha sonora do desfile do Ateliê Mão de Mãe, apresentado no São Paulo Fashion Week. Ela também colaborou com a marca durante a Milan Fashion Week, contribuindo com a música autoral "Lerê Lerê". Em ambos os eventos, Rebeka incorporou elementos da cultura brasileira. Como trechos de "Aquarela do Brasil" interpretados por Daniela Mercury, e utilizou atmosferas xamânicas para complementar as coleções apresentadas, conforme relatado pela Ego Notícias.