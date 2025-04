Artista do 'pior retrato' de Trump diz que sua carreira está ameaçada

A pintora britânica Sarah A. Boardman negou preconceito político ao retratar Donald Trump em um quadro criticado pelo presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Trump acusou a obra de ser "propositalmente distorcida" e a comparou com a de um Obama "maravilhoso", também retratado por Boardman. Em uma postagem de 23 de março na sua rede social, a Truth Social, o presidente disse que a artista fez a pior representação. O quadro estava exposto no Capitólio do Colorado, em Denver, desde 2019. Mais fotos estão disponíveis abaixo, incluindo o retrato do ex-presidente Barack Obama.