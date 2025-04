Vice de Trump chama chineses de 'camponeses', e Pequim rebate: 'Ignorante'

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, chamou chineses com quem os Estados Unidos negociam de "camponeses", durante entrevista à Fox News.

O que aconteceu

Vance fez críticas a chineses com quem EUA negocial. Comentando sobre a atuação do governo Trump na economia global, o vice-presidente americano afirmou que "pedimos dinheiro emprestado aos camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses chineses fabricam".

Porta-voz do governo chinês criticou comentários de vice de Trump. Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, considerou a fala de Vance como "ignorante e lamentável". "A China deixou sua posição perfeitamente clara sobre suas relações comerciais com os EUA", acrescentou.