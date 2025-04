China emite alerta de risco para viagens aos EUA em meio a guerra comercial

China teve a tarifa recíproca aumentada após reação. Originalmente, Trump havia determinado um total de 54% de taxas (20% em vigor desde fevereiro, mais 10% que começaram a valer no sábado e outros 24% previstos para hoje). Porém, como a China determinou na sequência uma retaliação de 34% aos produtos americanos, Trump "dobrou a aposta" e anunciou mais 50%, totalizando até 104% de taxas.

Em resposta, chineses informaram que represália de 34% subiu para 84%. Na rede social Truth, Trump afirmou logo após o anúncio chinês que é "um ótimo momento para mudar sua empresa para os Estados Unidos da América, como a Apple e tanta outras estão fazendo".

Tarifas entram em vigor

A partir de hoje começa a valer, em caráter definitivo, os novos valores das taxas definidas pelo americano. A política tarifária dos EUA contra o mundo é dividida em tarifas abrangentes e tarifas recíprocas. As abrangentes começaram a ser cobradas no sábado, enquanto as recíprocas valem a partir de hoje. Se mercadorias estiverem a caminho dos EUA, mas saíram antes da hora determinada, vão seguir as regras válidas até então.