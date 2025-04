China sobe tarifa contra os EUA para 84%, e taxas de Trump entram em vigor

Questionada sobre a troca pública de insultos, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que "meninos são meninos" e que o episódio mostra que "este é o governo mais transparente da história".

FMI anuncia acordo de US$ 20 bi com Argentina

O Fundo Monetário Internacional anunciou um acordo preliminar para emprestar US$ 20 bilhões à Argentina.

Segundo comunicado do fundo, o acordo deve ser ratificado pela diretoria nos próximos dias, com base "nos impressionantes progressos iniciais das autoridades [argentinas] na estabilização da economia".

O governo argentino quer o dinheiro para fortalecer as reservas do Banco Central, que tem realizado seguidas intervenções no mercado cambial para segurar a cotação do peso, e para pagar ao próprio FMI parcelas de empréstimos anteriores.

Desde sua posse no começo do ano passado, Javier Milei seguiu a cartilha do FMI, cortando despesas e eliminando o déficit público.