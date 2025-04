Natal cancelado? EUA não fazem pedidos de decoração à China após tarifas

Fabricantes chineses de decoração natalina já sentem os efeitos do aumento das tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os pedidos de clientes dos EUA, cruciais para seus negócios, ainda não chegaram ou foram cancelados.

O que aconteceu

Os pedidos já deveriam ter começado a chegar neste período. No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas em 104%, em meio a uma guerra comercial crescente.

Varejistas americanos dependem quase totalmente da China para decorações de Natal. Eles obtêm 87% dos produtos - com valor aproximado de US$ 4 bilhões - das fábricas chinesas, que também dependem do mercado americano, para onde vendem metade do que produzem.