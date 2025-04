'Mundo é muito cruel', diz filho de brasileira morta na Bolívia

Jeff disse que guardou em si um "sentimento de vingança", e que trabalhava para se livrar dessa sensação. "Sei que não é certo. Não é isso que minha mãe queria", afirmou.

A filha de Jenife, de 11 anos, também participou do ato. "A gente tem que lutar para nenhuma mulher mais passar por isso", disse a menina.

A brasileira era divorciada e deixou dois filhos. Familiares dela foram até a Bolívia e fizeram uma vaquinha virtual para ajudar no custeio da estadia no país vizinho. Eles também tentam juntar dinheiro para repatriar o corpo da mulher.

Relembre o caso

Jenife Socorro Almeida da Silva, natural do Amapá, foi achada morta na quarta-feira na casa em que alugava. Ela estava no país vizinho para buscar seu diploma e colar grau como médica, segundo a família.

Adolescente foi apreendido por suspeita de feminicídio. Um garoto de 16 anos, que foi visto deixando o local do crime, contou à polícia que conheceu a brasileira em uma praça e trocou número de telefone com ela, mas negou que tenha cometido o assassinato. As informações foram dadas pela polícia de Santa Cruz de la Sierra à imprensa local.