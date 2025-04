Recebem estranhos a flechadas: como é o 'povo mais isolado do mundo'

Um americano de 24 anos foi preso na última semana após entrar na ilha Sentinela do Norte, na Índia, ao tentar manter contato com o povo que habita a região. Segundo as autoridades, Mykhailo Viktorovych Polyakov entrou na ilha com um coco e uma lata de Coca-Cola Diet.

O território, que é lar da população indígena mais isolada do mundo, é rodeado por uma série de regras que buscam manter a tradição dos habitantes locais e é considerado um dos mais isolados do mundo - a exemplo de muitas populações ainda reclusas na Amazônia.

Como é a ilha Sentinela do Norte

As ilhas Andaman e Nicobar, no Oceano Índico, são um território sob responsabilidade da Índia e constituído por 572 pequenas ilhas. Neste conjunto de ilhas vivem diferentes aldeias indígenas, como os "sentineleses", termo que se refere aos habitantes da ilha Sentinela do Norte, a cerca de 88 quilômetros do porto de Port Blair e a menos de duas horas via lancha de Wandoor.