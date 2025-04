'Transe narcótico': bárbaros no Império Romano lutavam sob efeito de drogas

Os especialistas listaram as matérias-primas vegetais que podem ter sido usadas pelos germânicos. "Em tempos pré-históricos, a flora europeia oferecia uma grande variedade de espécies de plantas e fungos com propriedades psicoativas", dizem na pesquisa. A papoula do ópio (Papaver somniferum L.), usada também pelos antigos egípcios por seus efeitos medicinais e narcóticos, era provavelmente o psicoativo mais usado pelos povos em guerra.

Por volta de 1000 a.C., o cultivo de papoulas para fins medicinais e alimentares era difundido por toda a Europa e Ásia. Representações antigas da papoula em obras de arte incluem representações dela com símbolos de poder espiritual e religioso e ritual, e escritos de várias culturas antigas indicam que os benefícios, bem como os perigos do uso da papoula, eram bem conhecidos. Trecho do estudo

Plantas e fungos também faziam parte das substâncias utilizadas. São exemplos: a cannabis (Cannabis sp.), a ephedra (Ephedra sp.), a beladona mortal (Atropa belladonna L.), o meimendro (Hyoscyamus niger L.), a mandrágora (Mandragora officinarum L.); e fungos alucinógenos, como o capim-da-liberdade (Psilocybe semilanceata) e o agárico-mosca (Amanita mus-caria). "O material vegetal ou do cogumelo seco permitiu fazer vários preparados que conservavam a sua atividade biológica e podiam ser utilizados como estimulantes ou narcóticos", explica a pesquisa.

Essas substâncias eram consumidas de diferentes formas, segundo os especialistas. Uma das possibilidades era fazer uso do psicoativo de forma líquida, após dissolver a substância em álcool. Os guerreiros bárbaros, no entanto, também teriam o conhecimento necessário para manusear diferentes preparações, transformando o material em pó para ingestão pelo sistema respiratório.

As pequenas colheres analisadas eram usadas justamente neste consumo. O talher era usado para levar a substância ao nariz ou à boca —a depender do material e da forma de consumo. Para os especialistas, os bárbaros sabiam a quantidade necessária de estimulante que precisariam usar, e a colher também tinha a função de dosar a quantidade da substância.

O Império Romano no Ocidente caiu em 476, após anos de ataques. Francos, vândalos, visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, jutos, hérulos, burgúndios e lombardos são exemplos de povos que habitavam a região. Tais povos, conhecidos como bárbaros, representavam um potencial numérico muito grande e uma ameaça efetiva ao Império. Após a queda do Império Romano, as áreas dominadas pelos povos germânicos deram origem a uma série de reinos fragmentados.