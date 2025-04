Mulher compra estátua por R$ 17 e descobre que é relíquia do século 19

Dona de loja de antiguidades, ela examinou a peça ao chegar em casa. A compradora notou que os detalhes da escultura eram extremamente realistas, com destaque para as cutículas e até mesmo as linhas de costura na região do punho da roupa esculpida.

Quando fui pegá-la pela primeira vez, tive que pedir para meu parceiro pegá-la para mim Ali Noble, à Newsweek

Assinatura e data estavam encobertas pela sujeira. Após limpar a estátua, Ali encontrou uma assinatura na parte inferior: "E A King", acompanhada da data "1857".

Após compartilhar o achado na web, novas informações sobre a peça vieram à tona. "Algumas pessoas conseguiram localizar Emanuel A. King, que tinha filhos que teriam aproximadamente a idade que a mão parece ter", relatou.

Outra pessoa encontrou referências a King em um livro sobre o Condado de York, na Pensilvânia, onde se referiam a ele como um cortador de mármore, escultor e um empresário proeminente Ali Noble, à Newsweek

Mãos em mármore podem representar homenagens póstumas. Durante as pesquisas, Ali também descobriu que, entre o início e a metade do século 19, era comum que famílias encomendassem esculturas de mãos em mármore como uma forma de homenagear entes queridos já falecidos.