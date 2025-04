Primo de brasileiro-palestino morto em prisão israelense está em 'masmorra'

Advogado conseguiu autorização para que a família visite o jovem na prisão. O encontro com os parentes deve ocorrer hoje, diz a Fepal.

Pais de Salah quase não o reconheceram na prisão. O primeiro encontro com a família um mês após a prisão, em dezembro de 2023. "Eu o achei muito diferente. Estava com a cabeça raspada e muito mais magro", disse Nadia Yasser Hamada, mãe de Salah, em vídeo ao site da Fepal. O segundo encontro ocorreu no fim de fevereiro, com Yasser Salah Hamad, pai do jovem.

Eu não o reconheci. Foi Salah quem veio ao meu encontro, porque eu não conseguia identificá-lo. Ele nunca teve barba, pois é muito novo, mas estava com uma barba enorme e muito magro, desnutrido.

Yasser Salah Hamad, pai do brasileiro-palestino preso

Governo brasileiro tem conhecimento do caso. O UOL apurou que a situação de Salah e de outros brasileiros na região está sendo monitorado. Procurado, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) diz que não comenta eventuais solicitações de assistência consular.

O brasileiro-palestino Walid Khaled Abdallah Imagem: @fepal_brasil no Instagram

Palestino-brasileiro morreu de fome em prisão

Walid desmaiou no pátio de uma prisão na cidade de Megiddo, no norte de Israel, em 22 de março. Outros adolescentes detidos na mesma prisão pediram ajuda aos guardas, mas foram ignorados. Eles mesmos carregaram o brasileiro-palestino, levaram o garoto até o portão do pátio, e os agentes o retiraram do local, segundo a ONG internacional Defesa das Crianças Palestinas (DCIP, na sigla em inglês).