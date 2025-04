Restaurante que vendia pombo como se fosse pato e carne podre é fechado

Os agentes também constataram falta de higiene na cozinha do restaurante. "Tudo cheirava a frutos do mar podres, era quase insuportável", afirmou um dos policiais ao El Mundo. Também havia muita gordura acumulada nas paredes e panelas enferrujadas no chão.

Uma "sala secreta" também foi encontrada no local. Uma estante no banheiro para pessoas com mobilidade reduzida escondia um cômodo com oito freezers.

Lá, os policiais encontraram alimentos congelados sem etiqueta de rastreabilidade e sem controle de temperatura. Os equipamentos também estavam com ferrugem nas dobradiças e tinham bolsas com uma coloração amarela suspeita. Esta sala não constava na planta do restaurante.

Além dos problemas de higiene, o local tinha outras irregularidades. Os extintores de incêndio estavam colocados de forma incorreta e as portas de emergência estavam bloqueadas.

Mais de uma tonelada de produtos foram encontrados com falhas no controle e garantia sanitária. Os alimentos foram lacrados e o local foi interditado. O proprietário é investigado por crimes contra a saúde pública, contra a fauna e flora e contra os direitos dos consumidores.