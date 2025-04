Se Trump não recuar, mundo se juntará e isolará EUA, diz economista

Isso isolará os EUA do resto do mundo. Há um processo de ajuste que é muito difícil conseguir avaliar o que vai acontecer. Já estamos vendo uma enorme incerteza. Ou seja: o investimento do mundo todo cairá, assim como o consumo. Nessas circunstâncias, é muito difícil saber onde investir. Samuel Pessôa, economista

Pessôa projeta um panorama de estagflação, ou seja, um período de estagnação econômica e alta inflação nos próximos anos para a economia mundial.

Temos um choque de demanda negativo, que teoricamente seria desinflacionário. Por outro lado, todas as cadeias globais de valor serão afetadas e desorganizadas, mais ou menos como ocorreu durante a [pandemia da] covid-19. Essa desorganização produz um choque negativo de oferta, que será mais intenso do que o de demanda.

Nos primeiros dois anos, o impacto é inflacionário. Veremos a economia andando para trás e a inflação subindo, em um cenário de estagflação. Samuel Pessôa, economista

