Trump diz que países estão desesperados para negociar tarifas: 'Puxa-sacos'

Trump disse que países estão desesperados para negociar, mas não especificou quais seriam. ''Eles estão morrendo para fazer um acordo. 'Por favor, senhor, vamos negociar. Eu faço qualquer coisa senhor''', ironizou.

Ele criticou ainda republicanos que estejam contra seu ''tarifaço''. ''Vejo algum republicano rebelde, algum cara que quer se exibir, dizendo 'acho que o Congresso deveria assumir as negociações'. Deixa eu te dizer uma coisa, você não negocia como eu''.

Tarifas entram em vigor

A partir de hoje começa a valer, em caráter definitivo, os novos valores das taxas definidas pelo americano. O Brasil segue com os mesmos 10%, enquanto a China passa a ter tarifas de 104%, após um novo aumento anunciado ontem.

Governo Trump criou dois tipos de sobretaxas. A política tarifária contra o mundo é dividida em tarifas abrangentes e tarifas recíprocas. As taxas abrangentes começaram a ser cobradas no sábado, enquanto as recíprocas valem a partir de hoje. Se mercadorias estiverem a caminho dos EUA, mas saíram antes da hora determinada, vão seguir as regras válidas até então.

China teve tarifa recíproca aumentada após retaliação. Originalmente, Trump havia determinado um total de 54% de taxas (20% em vigor desde fevereiro, mais 10% que começaram a valer no sábado e outros 24% previstos para hoje). Porém, como a China determinou na sequência uma retaliação de 34% aos produtos americanos, Trump "dobrou a aposta" e anunciou mais 50%, totalizando até 104% de taxas.