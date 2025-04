Desabamento em boate matou cantor famoso, governadora e ídolos do beisebol

Nelsy Cruz, Octavio Dotel e Tony Blanco estão entre os mortos no desabamento do teto de uma boate na República Dominicana Imagem: Reprodução de redes sociais

Os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco também estão entre os mortos. Dotel, que tinha 51 anos, chegou a ser resgatado com vida mas não resistiu aos ferimentos. A mídia local disse que havia entre 500 e 1.000 pessoas no clube quando o desastre aconteceu.

Ícone mundial do merengue, o cantor Rubby Pérez, que se apresentava no momento do desabamento, também morreu. Além dele, um dos saxofonistas da banda também foi vítima do desabamento, segundo o empresário do cantor, Enrique Paulino. "Foi repentino. Pensei que fosse um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça", disse.

Rubby Perez, considerado ícone mundial do merengue, morreu após teto desabar durante o show dele na República Dominicana Imagem: Reprodução de redes sociais

O teto da boate Jet Set desabou por volta da 1h da manhã (horário local), na metade do show de merengue. Um vídeo publicado em redes sociais mostra partes do teto caindo, enquanto as pessoas começavam a se afastar antes de a estrutura cair por inteiro.

"Presumimos que estão vivos", diz socorrista