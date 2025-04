O que é guerra comercial? Entenda conflito entre EUA e China

Mundo pode sofrer com outras guerras comerciais após tarifas. Embora alguns líderes estrangeiros tenham buscado negociar com a Casa Branca, o risco de múltiplas guerras comerciais é significativo. Isso é especialmente verdade considerando que Trump e seus assessores econômicos afirmaram que a redução de tarifas contra os EUA não é suficiente e que esperam um comércio equilibrado, além de outras concessões.

Comissão Europeia diz ter oferecido um acordo tarifário "zero por zero" para evitar uma guerra comercial. Mas também propôs suas primeiras tarifas retaliatórias de 25% sobre uma série de importações dos EUA em resposta às tarifas de aço e alumínio de Trump. Embora a resposta da UE tenha sido contida até o momento, espera-se que o bloco produza um conjunto maior de contramedidas até o final de abril. O comissário de Comércio do bloco, Maros Sefcovic, afirmou que a UE mantém todas as suas opções sobre a mesa.

Entenda o caso

Trump aplicou tarifas de 34% sobre todas as importações da China. Então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, subiu ao pódio em Pequim respondeu que "se os Estados Unidos persistirem em travar uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, o lado chinês lutará até o fim".

China retaliou novas tarifas americanas. O país anunciou que aumentaria as taxas sobre todos os produtos americanos para 84% a partir do dia seguinte. Pouco depois, Trump dobrou a aposta, anunciando um aumento, com efeito imediato, das tarifas contra Pequim para 125%. O aumento provavelmente está colocando a economia global no caminho de um conflito econômico que pode ser extremamente prejudicial.

Trump suspendeu tarifas para "quem não retaliou". O republicano admitiu que sentiu um "pouco de medo" por parte das pessoas diante de suas decisões, anunciou a pausa de 90 dias nas cobranças elevadas de tarifas e unificou todas as taxas em 10%. O governo brasileiro confirmou que a medida não muda a barreira cobrada sobre o Brasil, de 10%, enquanto a OMC (Organização Mundial do Comércio) soou o alerta de que o novo gesto de Trump e de Xi Jinping ameaçam gerar um colapso da economia mundial e uma retração do comércio em 80% entre os dois gigantes.