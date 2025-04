Helicóptero com 5 pessoas a bordo cai no rio Hudson, em Nova York, nos EUA

Em 2019, um helicóptero caiu no rio Hudson logo após o reabastecimento. O piloto era a única pessoa a bordo no momento e sofreu ferimentos leves. Eric Morales,34, sobrevoava a água para chegar ao local onde costuma pegar passageiros quando o helicóptero começou a perder altitude por motivos desconhecidos a cerca de 15 metros do heliporto. O helicóptero caiu no rio, mas dispositivos de flutuação foram acionados para mantê-lo acima da água.

O acidente mais famoso foi o "Milagre no Hudson", em janeiro de 2009. Na ocasião, um avião atingiu pássaros logo após decolar do aeroporto LaGuardia. O capitão Chesley "Sully" Sullenberger conseguiu pousar a aeronave no rio, salvando a vida de 155 passageiros e tripulantes.