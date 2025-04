Josias: Trump suplica por acordo com Xi Jinping após tarifa insustentável

Com seu linguajar de esgoto, Trump disse que havia uma fila com mais de 70 países implorando por uma negociação com os EUA. Ele se vangloriava que os líderes mundiais estavam beijando a bunda dele. Com esses elogios ao Xi Jinping, ele beija o traseiro do presidente da China. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Divórcio entre pai EUA e mãe China deixará mundo mais pobre

A escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China afeta o mundo inteiro e pode levar a uma recessão global, analisou o colunista Leonardo Sakamoto.

A prova de que Trump perdeu é essa bajulação barata em torno de Xi Jinping. O chinês é racional e tem paciência; não se dobrará por bajulação. Xi Jinping mostrou que não tem pressa, mas isso pode gerar um impacto econômico levando à recessão global, mesmo que os EUA tenham abaixado a tarifa para o mundo inteiro. O mundo depende da China e dos EUA.

É bom papai EUA e mamãe China encontrarem uma forma de se organizarem e fazerem as pazes. Caso contrário, a família inteira, que somos nós, sofreremos com esse divórcio.