'Czarina das deportações' dos EUA é criticada por detalhe em foto com arma

No final de março, Kristi publicou um vídeo no Cecot, prisão de segurança máxima em El Salvador. Em acordo feito entre os dois países, prisioneiros considerados "terroristas" pelos Estados Unidos serão enviados ao centro. "O Presidente Trump e eu temos uma mensagem clara aos imigrantes ilegais criminosos: SAIAM AGORA. Se não saírem, nós os caçaremos, os prenderemos e vocês poderão acabar nesta prisão salvadorenha", escreveu. Veja abaixo (em inglês):

Mesmo antes de assumir o cargo do governo de Trump, Kristi já era conhecida por seu apreço a armas. No livro "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward ("Não Há Como Voltar Atrás: a Verdade Sobre o Que Há de Errado Com a Política e Como Levamos a América Adiante", em tradução livre), Kristi conta que havia matado um filhote de cachorro e um bode a tiros.

Cricket, cachorra da família de apenas 14 meses, foi morta por ser considerada "intreinável" pela dona. Já o bode, que era "fedorento, desagradável e malvado", segundo Kristi, foi morto com dois tiros.

Durante a pandemia de covid-19, Kristi declarou que a Dakota do Sul seria o primeiro estado dos EUA a testar a hidroxicloroquina. Em abril de 2020, a então governadora afirmou que "permitiria que a ciência, os fatos e os dados conduzissem nossas decisões" em relação ao combate à doença. A partir de estudos realizados desde o início da pandemia, os cientistas comprovaram que a medicação, usada no tratamento da malária, lúpus e artrite reumatoide, não tinha efeito no tratamento do coronavírus.