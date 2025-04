Motorista argentina mexia no celular ao atropelar brasileiros, diz perícia

Patricia Scheuer, atriz argentina que atropelou um casal de brasileiros em Buenos Aires no início do ano, mexia ao celular quando causou o acidente. A informação está em perícia feita pela polícia no aparelho da mulher.

O que aconteceu

Ela recebeu e leu uma mensagem no WhatsApp às 10h43, mesmo horário do atropelamento. A informação foi divulgada pela imprensa argentina e confirmada ao UOL pela advogada Liziana Amaran Rubim, que representa o casal.

Fernando Pereira de Amorim Junior, 62, morreu no local. Já Cleusa Adriana Nunes Pombo, 50, sofreu uma série de fraturas.