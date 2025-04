'Padroeiro da internet' que curou brasileiro será canonizado este mês

O italiano Carlo Acutis, que ficou conhecido como "padroeiro da internet", será canonizado em abril, no Vaticano.

O que aconteceu

Canonização será no dia 27 de abril, na Praça de São Pedro, no Vaticano. No dia acontece o Jubileu dos Adolescentes, celebração católica que ocorre a cada 25 anos.

O Vaticano atribui a ele pelo menos dois supostos milagres. O primeiro, que abriu caminho para a beatificação de Acutis, é a cura de uma doença pancreática em uma criança brasileira que havia tocado uma relíquia do italiano. O segundo, que permitirá a canonização, é a cura de uma jovem costa-riquenha que estava à beira da morte após um acidente de bicicleta.