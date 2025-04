Já foi preso e viveu em caverna: quem é o presidente que peitou Trump

Ele é filho do revolucionário chinês Xi Zhongxun e teve vida de príncipe na infância. Jinping foi educado na escola 1º de agosto, onde outros líderes também estudavam. No entanto, tudo isso acabou quando seu pai foi acusado por Kang Sheng de formar alianças antipartidárias que culminariam em um exílio forçado por Mao Tsé-Tung, com Zhongxun construindo tratores em Luoyang, no interior da China.

Jinping tinha 15 anos quando foi enviado para viver em uma caverna em Shaanxi enquanto seu pai era "reeducado". Durante sete anos, ele vivia tirando moscas do próprio corpo e fazendo trabalhos manuais pesados, que rendiam a ele a ridicularização dos colegas, segundo reportagem do jornal australiano The Sydney Morning Herald.

O futuro presidente fugiu inicialmente, mas foi preso como desertor em Pequim. De lá, foi levado a um campo de trabalhos forçados, mas acabou transferido de volta ao vilarejo graças aos esforços de persuasão de seus tios. Enquanto isso, sua mãe foi obrigada a denunciar seu próprio pai publicamente como um inimigo da revolução e Zhongxun foi preso. Sua meia-irmã teria tirado a própria vida devido à vergonha.

Este período, contudo, serviu como uma espécie de preparação política e filosófica do futuro líder. É o que ele descreve em sua biografia, "Filho da Terra Amarela" (em tradução livre): "Quando cheguei aos 15, estava ansioso e confuso. A intensidade do trabalho me chocava. Quando deixei a terra amarela aos 22, meus objetivos de vida eram firmes e eu estava cheio de autoconfiança".

Apesar do ostracismo imposto a Zhongxun, Jinping aprofundou sua lealdade ao comunismo. No entanto, a família tinha ficado em maus lençóis: ele se candidatou para ser membro do partido 10 vezes antes que fosse finalmente aceito e, ainda nas cavernas, tornou-se secretário do partido. Logo, o futuro líder se tornou popular na comunidade.

Ele também foi estudar engenharia química na Universidade de Tsinghua. No entanto, ele conseguiu sua vaga por meio do programa de incentivo para trabalhadores, camponeses e soldados —para o qual não importava apenas um bom histórico escolar. Nesta época, ele teria se tornado mais preocupado com uma ideologia purista e um rigor intelectual do que os colegas.