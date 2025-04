Sakamoto: Divórcio entre papai EUA e mamãe China deixará mundo mais pobre

É bom papai EUA e mamãe China encontrarem uma forma de se organizarem e fazerem as pazes. Caso contrário, a família inteira, que somos nós, sofreremos com esse divórcio. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto alertou para os efeitos devastadores para a economia mundial caso a relação entre EUA e China caminhe para uma ruptura.

Trump sofreu pressão de todos os lados, muito do mercado e de grandes empresários que o apoiaram, como Elon Musk. Houve também muita pressão internacional e do consumidor norte-americano, que está com medo do processo inflacionário. Os títulos do Tesouro americano, um conhecido porto seguro, caíram no longo prazo.

A política adotada por Trump não faz sentido para boa parte das pessoas que comem com garfo e faca e não rasgam dinheiro. É baseada em premissas totalmente equivocadas.

É compreensível que Trump queira reindustrializar determinados setores do país que perderam postos de trabalho para a Ásia durante o processo de globalização comandado pelos próprios EUA. Esse cavalo de pau, porém, só trará mais recessão, pobreza e dificuldade econômica para todo o mundo, principalmente para os aliados dele. Diante dessa pressão doméstica e de o mundo inteiro se voltar contra os EUA, Trump abriu mão. A União Europeia também aliviou e suspendeu as tarifas por 90 dias.