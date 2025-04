'Esperava a morte': sobreviventes relatam momentos de terror em boate

0:00 / 0:00

Causa do desabamento ainda é desconhecida. As autoridades ainda não comentaram sobre o que pode ter causado a queda do teto, incluindo quaisquer possíveis descobertas preliminares. A promotora Rosalba Ramos disse à estação de TV CDN que, embora "todo mundo queira saber" o que aconteceu, as autoridades ainda estavam concentradas em encontrar sobreviventes.

A Jet Set é uma casa noturna icônica no sul de Santo Domingo e foi inaugurada em 1973 como boate e restaurante. Hoje, ela é o local mais popular do gênero no país, de acordo com o Listín Diario, um jornal local. Mais tarde, mudou-se do local original e passou por reformas em 2010 e 2015.

O local é famoso pelos seus shows de merengue nos dias de segunda. Quem estava na boate no momento do acidente pagou entre US$ 32 (equivalente a R$ 186) e US$ 40 (equivalente a R$ 233) para entrar, segundo a AP.