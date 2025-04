Vídeo flagra momento em que casa explode e telhado cai sobre bombeiro

A câmera corporal de um policial flagrou o momento em que uma casa explode e o telhado cai em cima de um bombeiro durante um incêndio nos EUA.

O que aconteceu

Fogo começou por volta das 8h da manhã (6h da manhã em Brasília). A polícia e os bombeiros da cidade de Christopher, no Illinois, foram acionados ao local. O caso aconteceu no dia 3 de abril, mas as imagens foram reveladas anteontem.

Durante o incêndio, houve uma explosão que derrubou o telhado da entrada da casa. Um bombeiro, que estava na varanda, ficou preso embaixo dos escombros.