CEO espanhol e família são vítimas de queda de helicóptero nos EUA

Em 2022, a Siemens anunciou Agustín como CEO da empresa na Espanha e Sudoeste da Europa. À época, a empresa divulgou que o homem acumulava mais de 20 anos de experiência internacional na companhia, atuando principalmente nas áreas de infraestrutura, energia e mobilidade.

Os corpos dos cinco familiares e do piloto foram resgatados do rio. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Eric Adams, em coletiva de imprensa. "Nossos corações estão com as famílias daqueles que estavam a bordo", disse o político.

Entenda o caso

Helicóptero permaneceu no ar por cerca de 15 minutos antes de cair. De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar, o acidente aéreo envolveu um Bell 206L-4 LongRanger IV, com matrícula N216MH.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que parte da aeronave cai no rio. O acidente ocorreu por volta das 15h15 (16h15, no horário de Brasília).