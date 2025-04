Após Trump, será difícil mundo recolocar gênio na garrafa, diz professor

Uma questão sobre a qual tentamos encontrar alguma racionalidade na política de Trump é saber o que ele espera ao quebrar essa globalização, com um no papel para o dólar e conseguir obter uma reorganização para a produção continuar nos EUA.

Isso é muito sério. Da mesma forma que as sanções da Rússia em 2022 criaram uma desconfiança muito grande em relação ao dólar, esse tipo de política errática pode colocar a desconfiança no meio da comunidade internacional. Marcos Cordeiro Pires, professor da Unesp

Na visão de Pires, Trump trouxe a desconfiança para as relações internacionais e citou a Europa como um dos casos de ruptura.

O relacionamento entre EUA não será mais o mesmo. As desconfianças se espalharam muito, principalmente nas questões comerciais e de segurança.

No governo Biden, foi organizada uma comissão de alto nível entre União Europeia e EUA para definir parâmetros em termos de tecnologia e de comércio. Ela tinha por objetivo tentar isolar um complexo comercial e tecnológico ocidental da China. Com menos de cem dias no cargo, Trump cria uma desconfiança e faz com que a Europa se volte para a China com uma perspectiva diferente.